Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları geride bıraktıkları için endişe duyuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları geride bıraktıkları için endişe duyuyor

02.03.2022 13:31

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türkler, yurda döndükleri için mutlu ancak geride kalan yakınları adına endişe duyuyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türkler, yurda döndükleri için mutlu ancak geride kalan yakınları adına endişe duyuyor.

Ukrayna'dan otobüslerle gelen Türk vatandaşlarının Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişleri sürüyor.

Uzun yolculukların ardından yurda giriş yapan vatandaşlar, orada bıraktıkları akrabaları, arkadaşları ve komşuları için endişe duyuyor.

Meryem Gölbaş, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Herson bölgesinden geldiklerini, savaşın tüm kötü izlerine şahit olduklarını anlattı.

Herson'da oturdukları mahalleye füze düştüğünü ifade eden Gölbaş, "Savaşın olduğu bir bölgeden geldik, mahallemize füze düştü. Dört gün, beş gün boyunca top atışları, mermi sesleri ve çatışmalar asla bitmedi. Biz geldik ama çok üzgünüz. Çünkü çok fazla tanıdığımız kaldı. Can değil can, ciğerimiz orada kaldı. Türkiye ulaştığımız için mutluyuz, ama geride bıraktıklarımız için çok üzgünüz. Aklımız onlarda hep. İnşallah kalanlar da bir an önce gelirler" dedi.

"Ne zaman başımıza bir şey düşecek, diye bekliyorduk"

Ali Gölbaş ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 3,5 yıl önce Herson'a din görevlisi olarak görevlendirildiğini, savaşın çıkmasının ardından bölgeden tahliye edildiklerini anlattı.

Tahliye sürecinin sıkıntılı geçtiğini aktaran Gölbaş, şöyle konuştu:

"Rabbim yapılan bu hizmetleri devletimize en güzel şekilde faydalandırsın, devletimize zeval vermesin. Orada her türlü çaresizlik var. İnsanlar temel ihtiyaçlarını gideremiyor. Dükkanlar kapalı. Biz oradayken evimiz her bombardımanda sallanıyordu. Ne zaman başımıza bir şey düşecek, diye bekliyorduk. Ne olursa olsun oradan kurtulmaya çalıştık. Tarla yollarında yürüdük. Ahıska Türkleri bize yardımcı oldu. Evlerinde iki gün misafir etti. Daha sonra devletimiz kanalıyla buraya kadar geldik."

Alina Aydoğan ise Odesa'da yaşadıklarını, Rusya'nın bombardımanının başlamasıyla oradan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

Sercan Aydoğan da ailesiyle birlikte sağ salim Türkiye'ye geldikleri için mutlu olduklarını, savaş bitince tekrar Ukrayna'ya gideceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları geride bıraktıkları için endişe duyuyor
Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları geride bıraktıkları için endişe duyuyor
Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları geride bıraktıkları için endişe duyuyor
Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları geride bıraktıkları için endişe duyuyor

YORUMLAR
500
Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyeleri devam ediyor Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyeleri devam ediyor Ukrayna'da ateş hattından çıkan Türk vatandaşları ülkelerine gelmenin mutluluğunu yaşıyor Ukrayna'da ateş hattından çıkan Türk vatandaşları ülkelerine gelmenin mutluluğunu yaşıyor

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları geride bıraktıkları için endişe duyuyor - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Kremlin Sözcüsü: Gece geç saatlere kadar Ukraynalı müzakerecileri bekleyeceğiz!
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
14:02 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Bala Hatun'u görecek mi?
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:38 Sadakatsiz dizisinde bu akşam ne oluyor? Asya gerçeği ortaya çıkarıyor mu?
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
13:23 Rus heyetine Ukraynalıların cevabı sert oldu! El bombalarıyla kaçtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 14:33:06. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları geride bıraktıkları için endişe duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement