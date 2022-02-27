Ukrayna'dan gelen Türkler otobüsün içinde İHA'ya konuştu - Son Dakika

Ukrayna'dan gelen Türkler otobüsün içinde İHA'ya konuştu

EDİRNE - Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen ilk kafile, Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı. Otobüsle İstanbul'a doğru giderken İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan vatandaşlar, bomba ve çatışma sesleri duyduklarını dile getirdiler.

Ukrayna'da devam eden çatışma bölgesinden Dışişleri Bakanlığı tarafından karayoluyla tahliye edilen ilk Türk kafilesi, otobüslerle Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı. Sabah saatlerinde pasaport işlemleri yapılan vatandaşlar, yine otobüslerle İstanbul'a doğru hareket etti. 24 saatten fazla süredir yolda olan vatandaşlar, otobüsün içerisinde İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu.

Ukrayna'nın Odessa şehrinden gelen kafiledeki Ramazan Gümüşer, "2 gün süren yorucu bir yolculuk oldu. Odessa'da çatışma seslerini duyduk ve şahit olduk. Harkov'da ve Kiev'de kalan arkadaşlarımız da var. Allah onlara yardım etsin, biz kurtulduk ama onlar hala orada. Romanya sınırında 2-3 saat bekledik, onun haricinde sıkıntımız yoktu" dedi.

Kafiledeki bir başka Türk olan Alperen Kocaman ise, "Yaklaşık bir günden fazladır yollardayız. Romanya'da biraz bekledik. Buraya gelememiş, orada kalan arkadaşlarım var. Onlarla konuşuyorduk ve bomba seslerinin hala duyulduğunu söylediler. Onlar da çok telaşlı, sığınaklarda kalıyorlar zaten" şeklinde konuştu.

Odessa'dan kafile ile birlikte gelen İlhan Yılmaz, "Dün akşam saat 20.00 itibarıyla Türk vatandaşları olarak konsoloslukta toplandık. Ukrayna sınırına otobüslerle hareket ettik. Ardından feribota binerek Romanya'ya geçtik. Oradan Köstence'deki başkonsolosluğumuza gittik. Oradan otobüsle Türkiye'ye geldik. Bulunduğumuz bölgede yaklaşık 10 kilometre ötemizde düşen bir bombanın sesini duymuştum" dedi.