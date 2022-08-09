İSTANBUL-AHIRKAPI AÇIKLARINDA BEKLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİLERDE DENETİM BAŞLADI

Ukrayna 'dan gelen ve Fatih Ahırkapı açıklarında demirleyen tahıl yüklü gemilerde denetim başladı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde hareket eden gemilerden 2'si gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirledi. Saat 10.15 sıralarında Riva Wind gemisine çıkan heyet gemi içerisinde yük ve mürettebat kontrolü yaparak, yükün dışında başka bir şey olup olmadığını kontrol etti. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren denetimin ardından heyet daha sonra Glory isimli diğer gemiye geçti.

- İstanbul