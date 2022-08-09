İSTANBUL-AHIRKAPI AÇIKLARINDA BEKLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİLERDE DENETİM BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-AHIRKAPI AÇIKLARINDA BEKLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİLERDE DENETİM BAŞLADI

09.08.2022 12:18
İSTANBUL-AHIRKAPI AÇIKLARINDA BEKLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİLERDE DENETİM BAŞLADI

Ukrayna'dan gelen ve Fatih Ahırkapı açıklarında demirleyen tahıl yüklü gemilerde denetim başladı.

Ukrayna'dan gelen ve Fatih Ahırkapı açıklarında demirleyen tahıl yüklü gemilerde denetim başladı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde hareket eden gemilerden 2'si gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirledi. Saat 10.15 sıralarında Riva Wind gemisine çıkan heyet gemi içerisinde yük ve mürettebat kontrolü yaparak, yükün dışında başka bir şey olup olmadığını kontrol etti. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren denetimin ardından heyet daha sonra Glory isimli diğer gemiye geçti.

- İstanbul

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi 'Glory' ve 'Riva Wind' İstanbul Boğaz'ından geçti Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi 'Glory' ve 'Riva Wind' İstanbul Boğaz'ından geçti UKRAYNA'DAN 2 TAHIL YÜKLÜ GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI UKRAYNA'DAN 2 TAHIL YÜKLÜ GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI
Kaynak: DHA

İstanbul, Ukrayna, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AHIRKAPI AÇIKLARINDA BEKLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİLERDE DENETİM BAŞLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:58 MİT'ten sınır ötesi operasyonu! Terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu dahil, 7 terörist etkisiz hale getirildi
11:41 AMD, Nvidia, Intel... Teknoloji şirketleri işe alımı azaltıyor
11:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne talimat: Fiyatları düşürün
11:42 Arda Turan, Galatasaray'a transferi için çaba harcıyordu! Alexis Sanchez için Hakan Çalhanoğlu da devrede
11:35 Ünlü şarkıcı Yeliz, yıllar sonra anlattı: Su alacak param kalmayınca pavyonda iş aradım
11:03 Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:57 Balıkesir'de yeraltından gelen sesler sonrası AFAD'dan inceleme: Heyelan bölgesinde olduğu tespit edilen mahalle tahliye ediliyor
10:49 Öfkeli Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'nun performansına sert tepki gösterdi
10:47 Trabzon'da bir garip dolandırıcılık! Yaşlı kadınlarla ilişkiye girerek para kazama hayalleri kuran bir kişi parasını kaptırdı
10:43 Bu iddia çok ses getirir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşar Esad ile telefonda görüşeceği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 12:19:06. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-AHIRKAPI AÇIKLARINDA BEKLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİLERDE DENETİM BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement