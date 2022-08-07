Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden ve Sarıyer açıklarında demirleyen 13 bin ton mısır yüklü Rojen isimli gemi 1 buçuk saat süren denetimin ardından hareket etti. Gemi

Kaynak: DHA

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › (Havadan görüntülerle) DENETİMLERİ TAMAMLANAN ROJEN İSİMLİ GEMİ HAREKET ETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.