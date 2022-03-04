Ukrayna'dan gelenler savaşın acı yüzünü anlatıyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan gelenler savaşın acı yüzünü anlatıyor

04.03.2022 12:55
Ukrayna'dan gelenler savaşın acı yüzünü anlatıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Ukraynalılar, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Ukrayna'nın Hmelnitski şehrinde yaşayan Turhan Erim de savaştan kaçarak ülkesine dönenler arasına yer alıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Erim, 30 saatlik yolculuk sonrası ana vatana ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ukrayna'da insanların savaş nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden Erim, gıda tedarik zincirinde büyük problemler yaşandığını vurguladı.

Erim, Ukrayna halkının vatanlarını savunmak amacıyla genç yaşlı mücadele ettiğini anlatarak, "Halk elindeki imkanlarla savaşıyor. Bugün onlara olan, yarın bizim başımıza gelebilir. Çoluk çocuk hepsi sanki asker gibi savaşmaya hazırlanıyor ve savaşıyorlar da takdir ediyorum." dedi.

Erim, geçişler konusunda kendilerine yardımcı olan Türk Dışişleri personeline teşekkür etti.

Azerbaycanlı Ayhan Hüseyinov da yaşadığı Harkov şehrinden kaçarak otobüsle Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Savaş ortamında her şeyi gördüklerini dile getiren Hüseyinov, "2022 yılında böyle bir şey görmek üzücü." dedi.

Çocuklara dahi ateş açıldığını anlatan Hüseyinov, "İnsanlara, çocuklara ateş açılıyordu, çocuklara. Açılan ateş sonucu bir çocuk öldü arabanın içinde, onu gözlerimizle gördük. Çantamı aldım geldim canımı kurtardım. Hem Türkiye hem Azerbaycan konsolosluklarına teşekkür ederim." diye konuştu.

Ukrayna'dan gelenler savaşın acı yüzünü anlatıyor
Ukrayna'dan gelenler savaşın acı yüzünü anlatıyor
Ukrayna'dan gelenler savaşın acı yüzünü anlatıyor
Ukrayna'dan gelenler savaşın acı yüzünü anlatıyor

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Ukrayna, Rusya, Savaş, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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