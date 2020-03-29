Ukrayna'dan gemiyle gelen 18 TIR şoförü daha karantina altına alındı - Son Dakika

ZONGULDAK Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisindeki 18 TIR şoförü, 14 gün karantinaya alındı.

Ukrayna'da bulunan Türk TIR şoförlerinin gemiyle Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor. 22 Mart'ta 51, dün 34 Türk TIR şoförü, araçlarıyla birlikte Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a getirildi. Bugün akşam saatlerinde de 18 TIR şoförünü taşıyan gemi, Zonguldak Limanı'na yanaştı. Geminin limana yanaşmasıyla Zonguldak Valiliği, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri ve TIR şoförlerini kontrol etmeye başladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından TIR'lar gemiden indirilerek boş alana çekildi. Şoförler daha sonra AFAD minibüsüyle Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürüldü. Şoförlerin 14 gün karantina altında tutulacağı açıklandı.