Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi - Son Dakika

Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi

6 saat önce

Ukrayna'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen Türk vatandaşları, yurtlara yerleştirildi.

Ukrayna'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen Türk vatandaşları, yurtlara yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Ukrayna'dan THY uçağıyla Sivas Havalimanı'na iniş yapan 323 Türk vatandaşı, polis eşliğinde otobüslerle Tokat'a getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Ballıca ve Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Tokat Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşı Tokat'ta yurda yerleştirildi

Ukrayna, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:55 Kaynak: AA

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