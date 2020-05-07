Ukrayna'dan getirilen vatandaşlara Bakan Kasapoğlu'ndan hediye - Son Dakika
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Ukrayna'dan getirilen vatandaşlara Bakan Kasapoğlu'ndan hediye

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan getirilerek Tokat'ta karantinada tutulan vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen satranç seti ve kitap bezi verildi.

Ukrayna'dan getirilen vatandaşlara Bakan Kasapoğlu'ndan hediye, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan getirilerek Tokat'ta karantinada tutulan vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen satranç seti ve kitap bezi verildi.

Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aydoğan Aydın Yurdu'ndaki karantina sürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği satranç seti ve kitapları vatandaşlara teslim etti.

Vatandaşlara ayrıca Vali Ozan Balcı'nın gönderdiği Tokat'ın yöresel sofra bezini de hediye etti.

Ukrayna, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 06:08 Kaynak: AA

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