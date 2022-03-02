Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi

02.03.2022 13:52
Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent'e Kırım Türkü sanatçı Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent'e Kırım Türkü sanatçı Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu.

2016 yılında Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan Kırım Türkü şarkıcı Jamala, Ukrayna'dan gelerek Türkiye'ye sığınmıştı. Ukrayna Büyükelçiliği, Haluk Levent'e Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya'nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" denildi.

(Mevlüt İşli/ İHA)

Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri Edirne'de misafir ediliyor Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri Edirne'de misafir ediliyor Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, Edirne'de misafir ediliyor Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, Edirne'de misafir ediliyor

Haluk Levent, Ukrayna, Konser, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Kremlin Sözcüsü: Gece geç saatlere kadar Ukraynalı müzakerecileri bekleyeceğiz!
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:38 Sadakatsiz dizisinde bu akşam ne oluyor? Asya gerçeği ortaya çıkarıyor mu?
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
13:23 Rus heyetine Ukraynalıların cevabı sert oldu! El bombalarıyla kaçtılar
13:06 Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 14:21:43. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement