TAHIL YÜKLÜ 'STAR HELENA' İSTANBUL BOĞAZINDAN GEÇTİ - Son Dakika
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TAHIL YÜKLÜ 'STAR HELENA' İSTANBUL BOĞAZINDAN GEÇTİ

09.08.2022 17:26
TAHIL YÜKLÜ 'STAR HELENA' İSTANBUL BOĞAZINDAN GEÇTİ

UKRAYNA'dan hareket eden 'Star Helena' gemisi İstanbul Boğazından geçti.

UKRAYNA'dan hareket eden 'Star Helena' gemisi İstanbul Boğazından geçti. 45 Bin ton Ayçiçek küspesi yüklü geminin denetimlerin ardından Çin'e gitmesi bekleniyor. Ukrayna limanlarından hareket eden gemiler İstanbul'da Birleşmiş Milletler Komisyonunun kontrollerinden sonra gidecekleri limanlara hareket ediyor. Dün, Ukrayna'dan hareket eden 'Star Helena' isimli gemi saat 15.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. 45 Bin ton Ayçiçek küspesi yüklü gemi kılavuz kaptan eşliğinde boğaz geçişini tamamladı. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişimi tamamlayan gemi denetim için Ahırkapı açıklarına demirledi. Gemi, denetimlerin ardından Çin'e gitmek için yola çıkacak.

- İstanbul
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Ukrayna'dan Çin'e gidecek olan Star Helena adlı gemi Ahırkapı açıklarına demirledi Ukrayna'dan Çin'e gidecek olan Star Helena adlı gemi Ahırkapı açıklarına demirledi Mısır yüklü 'Rojen' isimli tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Mısır yüklü 'Rojen' isimli tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kaynak: DHA

İstanbul, Ukrayna, Star, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAHIL YÜKLÜ 'STAR HELENA' İSTANBUL BOĞAZINDAN GEÇTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: TAHIL YÜKLÜ 'STAR HELENA' İSTANBUL BOĞAZINDAN GEÇTİ - Son Dakika
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