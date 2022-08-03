Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor - Son Dakika
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Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor

03.08.2022 07:11
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor

Ukrayna'dan hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni gemisinde, demirlediği İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde denetim yapılacak.

Ukrayna'dan hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni gemisinde, demirlediği İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde denetim yapılacak.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirledi.

Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından Razoni'de denetim icra edilecek.

Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.

"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor.

YORUMLAR
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MSB: 'Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine... MSB: 'Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine... Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, İstanbul Boğazı'na yanaştı (2) Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, İstanbul Boğazı'na yanaştı (2)
Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor - Son Dakika
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