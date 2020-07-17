Ukrayna'dan, hava sahasında 6 yıl önce düşürülen uçakla ilgili Rusya'ya "sorumluluğu üstlen" çağrısı - Son Dakika

Ukrayna'dan, hava sahasında 6 yıl önce düşürülen uçakla ilgili Rusya'ya "sorumluluğu üstlen" çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 298 kişinin öldüğü MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna'da düşürülmesinin 6. yılında Rusya'yı sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 298 kişinin öldüğü MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna'da düşürülmesinin 6. yılında Rusya'yı sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, suçluların ortaya çıkarılması için Ukrayna'nın, Hollanda ve Ortak Soruşturma Ekibindeki diğer ülkelerle iş birliğine devam edeceği kaydedildi.

Rusya'nın sorumluluğunu üstlenmeye, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve soruşturmada iş birliği yapmaya çağrıldığı açıklamada, Hollanda'nın uçağın düşürülmesinden sorumlu tuttuğu Rusya aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulunmasının önemli bir adım olduğu ifade edildi.

MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesi

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti.

Hollanda hükümeti, uçağın düşürülmesinden sorumlu tuttuğu Rusya aleyhine AİHM'ye 10 Temmuz'da başvuruda bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan, hava sahasında 6 yıl önce düşürülen uçakla ilgili Rusya'ya 'sorumluluğu üstlen' çağrısı - Son Dakika
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