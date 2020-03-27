Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle... - Son Dakika

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Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle...
6 saat önce
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi.
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:03 Kaynak: İHA
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