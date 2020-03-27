Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanına gelen gemide korona hareketliliği - Son Dakika
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanına gelen gemide korona hareketliliği
6 saat önce
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanına yanaşan bir geminin mürettebatı, korona virüs riski nedeniyle karantinaya alındı.
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanına yanaşan bir geminin mürettebatı, korona virüs riski nedeniyle karantinaya alındı. Maske ve eldiven giydirilen mürettebat otobüs ile götürüldü.
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanına yanaşan bir geminin mürettebatının, korona virüs riskine karşı önlem almak amacıyla karantinaya alındığı öğrenildi. Özel güvenlik önlemleri alan ekipler, gemi mürettebatına maske ve eldivenler giydirerek gemiden indirdi. Otobüse bindirilen mürettebat geminin olduğu yerden götürüldü.
(Metin Başar - Aykut Zor/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:30 Kaynak: İHA
Son Dakika Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi