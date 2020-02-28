Ukrayna'dan İdlib açıklaması: "Esad'ı ve Rusya'yı kınıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna'dan İdlib açıklaması: 'Esad'ı ve Rusya'yı kınıyoruz' - Son Dakika Dünya

Ukrayna'dan İdlib açıklaması: "Esad'ı ve Rusya'yı kınıyoruz"

6 saat önce

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerinin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ukrayna'dan İdlib açıklaması:

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerinin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de gerginliğin tırmanmasından dolayı derin endişe duyuyoruz. Esad rejimini ve onu destekleyerek, askerlerin ve sivillerin ölümüne yol açan Rusya Federasyonu'nun eylemlerini kınıyoruz" denildi.

Suriye'de çatışmaların son bulması çağrısı yapılan açıklamada, "Askerlerini yitiren Türkiye'ye en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Şiddetin bir an önce durdurulması ve  Suriye sorununun çözümüne yönelik varılan anlaşmaların yerine getirilmesi çağrısında bulunan NATO'nun ve dünya kamuoyunun duruşu ile dayanışma sergiliyoruz. İnsanların acıları son bulmalı, Suriye'de yeni bir insani felaketin önüne geçilmeli" denildi.


Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:40 Kaynak: DHA
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