Ukrayna'dan ilk turist kafilesi yılbaşı için Kayseri'ye geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna'dan ilk turist kafilesi yılbaşı için Kayseri'ye geldi - Son Dakika

Ukrayna'dan ilk turist kafilesi yılbaşı için Kayseri'ye geldi

6 saat önce

UKRAYNA'dan bu sezon ilk turist kafilesi yılbaşını Erciyes'te geçirmek üzere Kayseri'ye geldi.

Ukrayna'dan ilk turist kafilesi yılbaşı için Kayseri'ye geldi, System.String[]

UKRAYNA'dan bu sezon ilk turist kafilesi yılbaşını Erciyes'te geçirmek üzere Kayseri'ye geldi.

Geçen hafta Polonya'dan charter seferle gelen ilk kafilenin ardından bu hafta da Ukrayna'dan ilk turist kafilesi geldi ve Kayseri Havalimanı'nda öğrenciler tarafından çiçekler ve kendi dillerinde 'Hoş geldiniz' yazan dövizlerle karşılandı. Turistler yeni yılı Erciyes'te karşılayacak. Erciyes için Kayseri'ye yapılan charter seferlerin geçen hafta Polonya'nın başkenti Varşova'dan başladığını hatırlatan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bugün dört uçuş daha oldu. Polonya'dan ikinci uçak geldi, Rusya'dan seferler başladı ve Ukrayna'dan da iki uçak olmak üzere bin misafirimiz şehrimize geldi. İlkbahardan beri Erciyes paketi bu ülkelerde satılıyor ve charter seferlerle geliyorlar. Bu sene Ukrayna'dan iki ayrı şehirden charter seferler gerçekleştiriliyor. Bunun yanında İstanbul aktarmalı olarak çok sayıda yabancı misafiri ağırlıyoruz. Kayak yapanlara bakınca pistlerde hafta içleri çoğunluk yabancı misafirlerimiz oluyor. Hedefimiz Erciyes'e dünyanın her yerinden yabancı misafirler getirerek şehir ekonomisine katkı sunmaktır" diye konuştu.


Kayseri, Ukrayna, Erciyes, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Son Dakika Haberleri
01:10 Pompeo: "Çin Komünist Partisi, kendi vatandaşlarının kültür ve inançlarını yok etmeye çalışıyor" - Son Dakika
01:06 Komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı - Son Dakika
01:02 Maltepe'de sulu kar etkili oluyor - Son Dakika
00:59 Erzincan'da yangında kalbi duran yaşlı adam hastanede hayata döndürüldü - Son Dakika
00:51 Maltepe'de sulu kar etkili oluyor - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 01:19:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'dan ilk turist kafilesi yılbaşı için Kayseri'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]