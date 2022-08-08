İngiltere'ye giden tahıl gemisi Rojen, Çanakkale Boğazı'nda - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'ye giden tahıl gemisi Rojen, Çanakkale Boğazı'nda

08.08.2022 13:33
İngiltere'ye giden tahıl gemisi Rojen, Çanakkale Boğazı'nda

UKRAYNA'dan İngiltere'ye 13 bin ton mısır götüren tahıl gemisi 'Rojen' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

UKRAYNA'dan İngiltere'ye 13 bin ton mısır götüren tahıl gemisi 'Rojen' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında dün Ukrayna'dan hareket eden 13 bin ton mısır yüklü 'Rojen' isimli gemi, Çanakkale'ye ulaştı. Saat 11.50'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti. Boğazın en dar noktası Nara Burnu önlerinde olan 185 metre uzunluk, 31 metre genişliğindeki Rojen, geçişini 2,5 saatte tamamlayarak, Ege'ye açılacak. Rojen, ambarındaki 13 bin ton mısırı İngiltere'ye götürecek.


YORUMLAR
500
Mısır yüklü 'Rojen' isimli tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Mısır yüklü 'Rojen' isimli tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Tahıl sevkiyatı için Müşterek Koordinasyon Merkezine gelen 3 gemide denetimler tamamlandı Tahıl sevkiyatı için Müşterek Koordinasyon Merkezine gelen 3 gemide denetimler tamamlandı
Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Ukrayna, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'ye giden tahıl gemisi Rojen, Çanakkale Boğazı'nda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
12:26 Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
12:24 İşlediği cinayetler 25 yıl sonra ortaya çıktı: 75 yaşındaki kadın, kocasını tüfekle, kızını zehirleyerek öldürmüş
12:14 Denizde boğulan ağabeyini alnından öptükten sonra ceset torbasına kendi elleriyle koydu
12:02 Futbol maçında ilgi çeken mücadele! İki futbolcu topu kapmak için adeta güreş tuttu
12:00 Garsonun başından içki döken Demet Akalın hayranlarına dert yandı: Bir günlük ücretimi çalışanlara bırakıyorum
11:46 Devlet Bahçeli, Uludere'ye giden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi: Terör örgütünün kirli üslubunu seslendirmiştir
11:32 Galatasaray, aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu! West Ham United forması giyen Vlasic'in transferi için gaza basıldı
12:32 Ali Erbaş'tan muharrem ayı ve Kerbela mesajı: Müslümanlar fitneleri bertaraf etmek zorundadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 13:33:53. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'ye giden tahıl gemisi Rojen, Çanakkale Boğazı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement