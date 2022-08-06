MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul'un kuzeyine demirledi. Geminin denetimi yarın sabah gerçekleştirilecek" denildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, England, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna'dan İngiltere'ye mısır taşıyan gemi, İstanbul'a demirlendi - Son Dakika

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