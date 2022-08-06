Ukrayna'dan İngiltere'ye mısır taşıyan gemi, İstanbul'a demirlendi - Son Dakika
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Ukrayna'dan İngiltere'ye mısır taşıyan gemi, İstanbul'a demirlendi

06.08.2022 21:42
Ukrayna'dan İngiltere'ye mısır taşıyan gemi, İstanbul'a demirlendi

Ukrayna'dan İngiltere'ye mısır taşıyan gemi, İstanbul'a demirlendiMİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Ukrayna'dan İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyan ROJEN isimli geminin İstanbul'un kuzeyine demirlendiği belirtildi.

Ukrayna'dan İngiltere'ye mısır taşıyan gemi, İstanbul'a demirlendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Ukrayna'dan İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyan ROJEN isimli geminin İstanbul'un kuzeyine demirlendiği belirtildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul'un kuzeyine demirledi. Geminin denetimi yarın sabah gerçekleştirilecek" denildi.

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Ukrayna'dan İngiltere'ye mısır taşıyan gemi, İstanbul'a demirlendi Ukrayna'dan İngiltere'ye mısır taşıyan gemi, İstanbul'a demirlendi UKRAYNA'DAN GELEN ROJEN ADLI GEMİNİN DENETİMLERİ YARIN SABAH YAPILACAK UKRAYNA'DAN GELEN ROJEN ADLI GEMİNİN DENETİMLERİ YARIN SABAH YAPILACAK UKRAYNA'DAN ÇIKAN 3 GEMİDEN İLKİ İSTANBUL AÇIKLARINA ULAŞTI -1 UKRAYNA'DAN ÇIKAN 3 GEMİDEN İLKİ İSTANBUL AÇIKLARINA ULAŞTI -1
Kaynak: DHA

İstanbul, England, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan İngiltere'ye mısır taşıyan gemi, İstanbul'a demirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan İngiltere'ye mısır taşıyan gemi, İstanbul'a demirlendi - Son Dakika
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