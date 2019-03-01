Son Dakika Haberleri: Ukrayna'dan İsrail'e Diplomatik Nota

Ukrayna'dan İsrail'e Diplomatik Nota

1 saat önce

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'e nota verildiği bildirildi.

Ukrayna'dan İsrail'e Diplomatik Nota, System.String[]
Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'e nota verildiği bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yekaterina Zelenko tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e nota verildiği, notanın amacının İsrail'de bulunan ve oraya ziyarete giden Ukrayna vatandaşlarının haklarını korumak olduğu bildirildi. Zelenko, İsrail'de resmi olmayan yollarla bulunan Ukrayna vatandaşlarının ve onlara dair şirket bilgilerinin kendilerine bildirilmesini rica ettiklerini de ifade etti.

Son dönemde Ukrayna'dan İsrail'e ve İsrail'den Ukrayna'ya havaalanlarından geri gönderilen insan sayısının artması üzerine iki ülke arasında uygulanan vizesiz rejimin tekrar gözden geçirilmesi kararı alındı.

İsrail'den geri gönderilen Ukraynalıların sayısının, Ukrayna'dan geri gönderilen İsraillilerin sayısından beş kat fazla olması; notanın verilmesinde birinci sebep olarak görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde İsrail, 140 Ukrayna vatandaşını havaalanında bekletmiş ve 35 İsrail vatandaşının Ukrayna'ya alınmamasını da buna gerekçe olarak göstermişti. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:03 Kaynak: İHA

İsrail, Ukrayna, Yenikadinda Gösterme, Politika
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