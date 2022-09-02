Ukrayna'dan İstanbul'a gelen gemi böyle sürüklendi

Karaya oturan geminin sürüklendiği anlara ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı

İSTANBUL - Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken boğaz geçişi sırasında dümen arızası oluşan Lady Zehma isimli 173 metre uzunluğundaki kargo gemisi, boğazda metrelerce sürüklendikten sonra Bebek Sahili'ne 40 metre kala karaya oturdu. Öte yandan kısa sürede olay yerine varan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma ekipleri gemiye çıktı. Geminin sürüklenmesi esnasında yaşanan panik ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ukrayna'dan yola çıkan Lady Zehma isimli kargo gemisi İstanbul Bebek'te boğaz geçisi sırasında dümen arızası yaptı. Boğazda metrelerce sürüklenen gemi, Bebek Sahili'ne 40 metre kala karaya oturdu.

Sahilde oturanlar büyük panik yaşadı

Boğazda sürüklenen kargo gemisi çapa atmasına rağmen sürüklenmeye devam etti. Gemi, Bebek Feneri'ne çarptıktan sonra sahile sürüklendi. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken sahilde demirleyen tekneler kaçışmaya başladı.

Teknelerin yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülere, geminin Bebek Sahili'ne sürüklendiği ve sahilde demirleyen gezi teknelerinin kaçtığı anlar yansıdı. Öte yandan tekne içindeki vatandaşların da yaşadığı panik anları de cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Büyük paniğe neden olan kaza sonrası olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma römorkör ve botları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken, boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma ekipleri de gemiye çıktı.

Olaya ilişkin konuşan tekne çalışanı Bedirhan Aslan, "En başından itibaren; gemi karaya 150 - 200 metre kala sirene basmaya başladı. Geminin sağ tarafından çapayı attı. Çapanın demiri o ağırlıkla birlikte koptu. Gemi karaya doğru iyice yanaşınca sirene daha çok basmaya başladı. Büyük ihtimalle geminin dümeni kilitlendi. Bu tarafa doğru geliyordu, herhangi bir dümen manevrası da etki etmezdi zaten. Ben burada çalışanım, burada yaşıyorum. Tam bu aksiyon anlarında buradaydım. Zaten burada bulunduğu mevkiiden iskele demirini atmaya başladı. ve buralar da çok sığdır. Sığlık sayesinde geminin burnu karaya doğru dönmeye başladı. Karaya doğru dönmeye başlayınca, buradaki tekneler de tehlikeli duruma düştü. Biz tekneleri çıkarmaya çalışacaktık ama kimi teknenin kaptanı var, kimisinin de kaptanı yok şu anda. O yüzden büyük bir tehlike atlatıldı" dedi.

Başka bir tekne çalışan İsmail Hünük ise "Arkadaşlarla oturuyorduk, ileriden demir atmaya başladı. Normalde düz giden gemi dümeni kilitleyin bu tarafa döndü. Ben de o sırada kaptana ve arkadaşlara haber verdim. Kıyı Emniyetin en büyük römorkörü 'Nene Hatun' gemiyi çekmek için hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.