Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri, kargo gemisine çıkarak inceleme yaptı. Dalgıçlar denizin yüzeyi ile dibinde çalışma yürüttü. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı görevliler de Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarına destek verdi.

Bebek koyundaki 173 metre boyundaki gemi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-3 ve KEGM-5 botları olay yerine sevk edildi.

Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı - Son Dakika

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