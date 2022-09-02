İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

02.09.2022 01:36

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yaparak karaya oturan Liberya bayraklı "Lady Zehma" isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yaparak karaya oturan Liberya bayraklı "Lady Zehma" isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Bebek koyundaki 173 metre boyundaki gemi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-3 ve KEGM-5 botları olay yerine sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri, kargo gemisine çıkarak inceleme yaptı. Dalgıçlar denizin yüzeyi ile dibinde çalışma yürüttü. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı görevliler de Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarına destek verdi.

Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya götürülüyor.

Karaya oturan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alınmıştı.

YORUMLAR
500
Karaya oturan Liberya bayraklı kargo gemisi kurtarıldı, İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı Karaya oturan Liberya bayraklı kargo gemisi kurtarıldı, İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı Ukrayna'dan gelen gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu Ukrayna'dan gelen gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu Ukrayna'dan gelen bir geminin karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı Ukrayna'dan gelen bir geminin karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:30 Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı
08:28 Kırmızı bültenle aranan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
08:17 Macron, Türkiye'yi hedef aldı: Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?
07:59 Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi feshedildi
07:58 Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'dan veda mesajı: Beşiktaş'a karşı tüm vazifelerimi yerine getirerek aranızdan ayrılıyorum
07:27 Karaya oturan Liberya bayraklı kargo gemisi kurtarıldı, İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
08:48 Fas'ta ekranlara gelen 3 Türk dizisi en çok izlenenler arasına girdi
08:09 Düğün basıp hasımlarına kurşun yağdırdılar! Ölü ve yaralılar var
01:06 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in içinde bulunduğu makam aracı vatandaşa çarptı: 1 ölü
00:41 James Webb, Güneş sistemi dışında bir gezegeni görüntüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 09:00:30. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement