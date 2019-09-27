Son Dakika Haberleri: Ukrayna'dan "Joe Biden" açıklaması
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Ukrayna'dan "Joe Biden" açıklaması

1 saat önce

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılık Müdürü Nazar Holodnitskiy, Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturmaya dahil edilmediğini söyledi.

Ukrayna'dan

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılık Müdürü Nazar Holodnitskiy, Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturmaya dahil edilmediğini söyledi.

Holodnitskiy, Ukrayna'da katıldığı bir radyo programında, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın, ülkede soruşturulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hunter Biden'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Ukrayna'nın enerji şirketi Burisma ile ilgili soruşturmanın, 2017'de kapandığını belirten Holodnitskiy, "Ne Joe Biden ve ne de oğlu Hunter Biden sorguya alındı. Herhangi bir kanıtın bulunmadığı gerekçesiyle iki sene devam eden soruşturma kapandı." ifadesini kullandı.

ABD'deki Biden iddiaları

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, geçen hafta yayımlanan haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ağustosta yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu araştırmalarını istediğini iddia etmişti.

Haberde, Trump'ın, Zelenskiy'e, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini vurguladığı kaydedilmişti.

Haberin ardından ABD siyasetindeki Demokratlar, iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD başkanına tepki göstermişti.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğuna işaret ederek, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun bir önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:36 Kaynak: AA
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