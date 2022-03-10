UKRAYNA'DAN KAÇIŞ; KAFİLEYLE İSTANBUL'A GELDİLER - Son Dakika
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UKRAYNA'DAN KAÇIŞ; KAFİLEYLE İSTANBUL'A GELDİLER

10.03.2022 12:46
UKRAYNA'DAN KAÇIŞ; KAFİLEYLE İSTANBUL'A GELDİLER

RUSYA'nın saldırılarının ardından sivillerin Ukrayna'dan tahliyeleri devam ediyor.

RUSYA'nın saldırılarının ardından sivillerin Ukrayna'dan tahliyeleri devam ediyor. 15 Temmuz Otogarı'na ulaşan kafilede bulunan kadının sadece kedisi ve özel eşyaları ile gelmesi, yaşanan zorlu koşulları gözler önüne serdi. Kadının, yakını olan Beşiktaş'ın kadın oyuncusu Milli Futbolcu Didem Karagenç tarafından karşılandı. Karagenç, "Evlerinin halini gördük. Delik deşikti duvarlar. Eşi orada kaldı. Sadece kedisini alıp gelebildi" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, ülkede yaşayan sivillerin kaçışları devam ediyor. Son olarak Başkent Kiev'den kalkan ve aralarında Türk vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda Ukraynalı yolcunun bulunduğu kafile, dün gece saat 23.30 sıralarında İstanbul Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na ulaştı. Ukrayna'dan dönenler arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Kadın Futbol takımında oynayan milli futbolcu Didem Karagenç'in yakını da vardı. Savaştan kaçarken sadece kedisini alabilen akrabasını almaya gelen Karagenç, yaşananlar yüzünden üzgün olduklarını belirtti.

Yakınını Ankara'ya yolcu edeceğini kaydeden Karagenç, "Dayımın kaynanası oluyor. Ankara'da oturuyorlar. Ben aldım, Ankara'ya yolcu edeceğim. Daha yeni kavuştuk. Tam olarak konuşamadık ama evlerinin halini gördük. Delik deşikti duvarlar. Eşi orada kaldı, sadece kedisini alıp gelebildi. Maalesef öyle bir veda yaşadılar. Çok duygusaldı. Şu an kendi de dayım da herkes çok üzgün. En azından gelebildiği için mutluyuz" dedi.

Ukrayna'dan tahliye edilenlerden Valentina Hayewski ise gözyaşı dökerek ailesinin Ukrayna'da kaldığını anlattı. Hayewski, "Ukrayna'da herkes perişan. Ne diyebilirim ki? Biz çok kötüyüz. Tanıdıklarım var orada. Yolculuk iyi geçti. Kızılay karşıladı bizi Edirne'de. Yemek verdiler çay verdiler. Gücümüz ne kadar yeter bilmiyoruz ki? Ben halkım, bilmiyorum. Anlamıyorum. Zor.. Orada akrabalarım kaldı. Çok yaşlı kadın kaldı, oğlum kaldı, iki tane torunum kaldı, gelinim kaldı" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN KAÇIŞ; KAFİLEYLE İSTANBUL'A GELDİLER
UKRAYNA'DAN KAÇIŞ; KAFİLEYLE İSTANBUL'A GELDİLER
UKRAYNA'DAN KAÇIŞ; KAFİLEYLE İSTANBUL'A GELDİLER
UKRAYNA'DAN KAÇIŞ; KAFİLEYLE İSTANBUL'A GELDİLER
UKRAYNA'DAN KAÇIŞ; KAFİLEYLE İSTANBUL'A GELDİLER
UKRAYNA'DAN KAÇIŞ; KAFİLEYLE İSTANBUL'A GELDİLER
UKRAYNA'DAN KAÇIŞ; KAFİLEYLE İSTANBUL'A GELDİLER

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da protesto edildi

Beşiktaş, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNA'DAN KAÇIŞ; KAFİLEYLE İSTANBUL'A GELDİLER - Son Dakika


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