Ukrayna'dan Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu'na doğum günü tebriği - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun doğum günü vesilesiyle tebrik mesajı yayınladı.

Devlet Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mutlu seneler. Siz Kırım Tatar halkının liderisiniz. Size sağlık ve esenlikler diliyoruz. Kırım her zaman Ukraynalı olacak ve ortak çabalarımızla onu geri alacağız." ifadesi kullanıldı.