Son Dakika Haberleri: Ukrayna'dan Kırım Tatarlarına yönelik baskıya tepki
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Ukrayna'dan Kırım Tatarlarına yönelik baskıya tepki

1 saat önce

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın farklı bölgelerinde Rus güvenlik güçlerinin 8 Tatarı gözaltına almasını sert bir şekilde kınadı.

Ukrayna'dan Kırım Tatarlarına yönelik baskıya tepki, System.String[]
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın farklı bölgelerinde Rus güvenlik güçlerinin 8 Tatarı gözaltına almasını sert bir şekilde kınadı.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Kırım'da Tatarlara yönelik yeniden başlayan baskılara tepki gösterildi.
Açıklamada, " Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da Simferopol (Akmescit), Belogorsk ve Aluşta bölgelerinde dün Kırım Tatarlarının gözaltına alınması ve evlere yasa dışı baskınlar düzenlemesini sert bir şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.
Uydurulmuş terör örgütü soruşturması ile 8 Kırım Tatarının gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada, "Önceki olaylarda olduğu gibi, Rus işgal yönetimi yerli halka karşı terörizmle mücadele kisvesi altında baskı yapmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Ayrıca açıklamada, Rusya'nın Kırım'da insan hakları ihlallerine son vermesi, yarımadada tutuklu Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.
Rus güvenlik güçleri, Kırım'da Aluşta, Belogorsk ve Simferopol (Akmescit) şehirlerinde, Tatarların evlerine operasyon düzenlemiş, yapılan baskın ve aramalar sonucunda 8 Kırım Tatarı gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:22 Kaynak: AA
Akmescit, Ukrayna, Kırım, Güncel
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