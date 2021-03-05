Ukrayna'dan Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzatan Rusya'ya tepki - Son Dakika

Ukrayna'dan Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzatan Rusya'ya tepki
05.03.2021 19:55
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun, Kırım'a giriş yasağının 2034'e kadar uzatılmasına ilişkin Rusya'ya tepki gösterdi.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun, Kırım'a giriş yasağının 2034'e kadar uzatılmasına ilişkin Rusya'ya tepki gösterdi.
Ceppar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın sinizminin sınırları olmadığını" kaydetti.
Bakan Yardımcısı Ceppar, "Kırım'daki Rus işgalciler Kırım Tatar Türk halkının milli lideri Kırımoğlu'ndan o kadar korkuyorlar ki vatanı Kırım'a girişini 2034'e kadar yasakladılar." ifadelerini kullandı.
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