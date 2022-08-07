Ukrayna'dan gelen mısır yüklü 'Polarnet' gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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Ukrayna'dan gelen mısır yüklü 'Polarnet' gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

07.08.2022 18:49

Ukrayna'dan Kocaeli Derince Limanı'na gitmek üzere yola çıkan 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı 'Polarnet' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Ukrayna'dan Kocaeli Derince Limanı'na gitmek üzere yola çıkan 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı 'Polarnet' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere hareket eden "Polarnet" isimli 12 bin tonluk mısır yüklü gemi, dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirlemişti. Gemideki denetlemenin sona ermesiyle birlikte gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Polarnet gemisi Boğaz'daki yolcuğunun ardından Kocaeli'nin Derince Limanı'na demirleyecek.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)

YORUMLAR
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(Havadan görüntülerle) TAHIL YÜKLÜ POLARNET İSİMLİ GEMİDE DENETİM BAŞLADI (Havadan görüntülerle) TAHIL YÜKLÜ POLARNET İSİMLİ GEMİDE DENETİM BAŞLADI Ukrayna'dan hareket eden 'Polarnet' gemisinin İstanbul açıklarındaki denetimi başladı Ukrayna'dan hareket eden 'Polarnet' gemisinin İstanbul açıklarındaki denetimi başladı
Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan gelen mısır yüklü 'Polarnet' gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan gelen mısır yüklü 'Polarnet' gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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