Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçan mülteci sayısı 2,5 milyona yaklaştı - Son Dakika
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Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçan mülteci sayısı 2,5 milyona yaklaştı

11.03.2022 12:49
Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçan mülteci sayısı 2,5 milyona yaklaştı

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyon 498 bin 827 olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyon 498 bin 827 olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, 24 Şubat-10 Mart tarihlerinde 2 milyon 498 bin 827 Ukraynalı mültecinin komşu ülkelere geçtiği bildirildi.

Buna göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti.

Polonya'ya 1 milyon 524 bin 903, Macaristan'a 225 bin 46, Slovakya'ya 176 bin 92, Moldova'ya 104 bin 929, Rusya'ya 99 bin 831, Romanya'ya 84 bin 671, Belarus'a 858 ve diğer Avrupa ülkelerine 282 bin 497 mülteci geçti.

Açıklamada ayrıca Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 96 bin kişinin de 18-23 Şubat tarihlerinde Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

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Birleşmiş Milletler, Mülteci, Ukrayna, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçan mülteci sayısı 2,5 milyona yaklaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçan mülteci sayısı 2,5 milyona yaklaştı - Son Dakika
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