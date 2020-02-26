Ukrayna'dan korona virüsüne karşı önlem - Son Dakika
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Ukrayna'dan korona virüsüne karşı önlem

6 saat önce

Ukrayna, korona virüsüne karşı önlemlerini arttırıyor.

Ukrayna'dan korona virüsüne karşı önlem, System.String[]

Ukrayna, korona virüsüne karşı önlemlerini arttırıyor.


Dün İtalya'nın Milano şehrindeki konsolosluğunu geçici olacak kapatan Ukrayna, şimdi de sınır noktalarında ateş ölçer sistemi uygulamasına başlıyor. Ülkedeki tüm sınır ve gümrük noktalarından geçenlerin ateşleri ölçülecek. Uygulama sadece kara yollarını değil, havaalanları, limanlar ve demir yolları hatlarını da kapsayacak.


Önlemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, "AB ülkeleri ile 29 toplamda 232 sınır noktamız var. Sıcaklık taraması, hem hava trafiği hem de kara yolu ve demir yolları aracılığıyla dünyanın herhangi bir ülkesinden Ukrayna'ya gelen tüm vatandaşlar için zorunlu bir uygulamadır. Örneğin dün yaklaşık bin kişi Tisa kontrol noktasında sıcaklık taramasından geçirildi" diye konuştu.


Öte yandan konu ile ilgili bir açıklama yapan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Alexei Danilov, durumun kontrol altında olduğunu vurguladı.


Ukrayna'da şu ana kadar herhangi bir korona virüsü vakası tespit edilmedi. - KİEV

Ukrayna, Milano, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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