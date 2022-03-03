Ukrayna'dan kurtarılanlara sınır kapılarında duygu dolu karşılama - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan kurtarılanlara sınır kapılarında duygu dolu karşılama

03.03.2022 14:56

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 54 Türk vatandaşı Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

Ayfer ve Niyazi Gündoğdu çifti de kafilede yer alan oğulları Alperen'i sınır kapısında heyecanla bekledi.

Çift, 8 aydır görmedikleri oğullarına pasaport kontrolünün ardından gözyaşları eşliğinde sarıldı.

Baba Gündoğdu, gazetecilere, oğulları Alperen'in Harkiv Karazin Üniversitesinde 3 yıldır tıp eğitimi aldığını söyledi.

Ukrayna'da yaşananlar için üzgün olduğunu belirten Gündoğdu, "Eğitimi yarıda kaldı yavrumun. Çok meraklı gitti oraya okumaya ama lanet olsun bu savaşlardan en çok masum insanlar, çocuklar etkileniyor. Savaş çok kötü, neyi paylaşamıyorlar bu dünyada anlamak mümkün değil. Sadece liderlerin kendi şahsi hırslarından dolayı masum çocukların, genç insanların hayatlarıyla oynuyorlar. Yazıklar olsun bu hale getirenlere." diye konuştu.

"Bu süreçte devletin yanımızda olduğunu hissettik." diyen Gündoğdu, yetkililere teşekkür etti.

Anne Ayfer Gündoğdu da oğluna sağ salim kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan Türk vatandaşlarının yurda giriş yaptığı sınır kapıları, duygu dolu kavuşma anlarına sahne oluyor.

Sevdiklerinin gelişini heyecanla bekleyen birçok kişi, kavuşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Ukrayna'dan kurtarılanlara sınır kapılarında duygu dolu karşılama
Ukrayna'dan kurtarılanlara sınır kapılarında duygu dolu karşılama
Ukrayna'dan kurtarılanlara sınır kapılarında duygu dolu karşılama
Ukrayna'dan kurtarılanlara sınır kapılarında duygu dolu karşılama

YORUMLAR
500
Geçen hafta Rusya'yı desteklediğini açıklayan Ukraynalı belediye başkanı ölü bulundu Geçen hafta Rusya'yı desteklediğini açıklayan Ukraynalı belediye başkanı ölü bulundu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı! Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı! BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Ukrayna göçü yorumu: 40 yıldır böyle hızlı kaçış görmedim BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Ukrayna göçü yorumu: 40 yıldır böyle hızlı kaçış görmedim

Gündoğdu, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan kurtarılanlara sınır kapılarında duygu dolu karşılama - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:38:56. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan kurtarılanlara sınır kapılarında duygu dolu karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement