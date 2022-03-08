Ukrayna'dan Macaristan'a girişler devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan Macaristan'a girişler devam ediyor

08.03.2022 13:47
Ukrayna'dan Macaristan'a girişler devam ediyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan Macaristan'a girişler sürüyor.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan Macaristan'a girişler sürüyor.

Polis merkezinin açıklamasında, 24 Şubat-7 Mart'ta Ukrayna'dan Macaristan'a toplam 186 bin 252 bin kişinin geldiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkeye son 24 saatte yaklaşık 11 bin 185 kişinin giriş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Macaristan'a gelen kişiler, yapılan kontrollerden sonra minibüslerle bölgedeki toplama merkezlerine götürülüyor.

Toplama merkezlerinde gıda ve temizlik ihtiyaçları karşılanan kişilere ihtiyaç halinde kalacak yer temin ediliyor.

Macaristan hükümeti, ülkeye gelmek isteyen herkesin kabul edileceğini ve hiç kimsenin geri çevrilmeyeceğini açıklamıştı.

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Macaristan, Ukrayna, Polis, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Macaristan'a girişler devam ediyor - Son Dakika


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