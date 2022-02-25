Ukrayna'dan Macaristan'a sivillerin kaçışı devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan Macaristan'a sivillerin kaçışı devam ediyor

25.02.2022 22:03
Ukrayna'dan Macaristan'a sivillerin kaçışı devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden kaçan sivillerin Macaristan'a girişlerinin devam ettiği duyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden kaçan sivillerin Macaristan'a girişlerinin devam ettiği duyuruldu.

Macaristan-Ukrayna sınırında yer alan Zahony kentinin Belediye Başkanı Laszlo Helmeczi, yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan kente son iki günde 1600 kişinin girdiğini söyledi.

Helmeczi, gelenlerin ülkenin farklı bölgelerine gittiğini, kalan 80 kişiyi ise belediyenin ağırladığını kaydetti.

Macar hükümeti, Ukrayna'dan gelen kişilerin ülkeye alınacağını açıklamıştı.

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Macaristan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan Macaristan'a sivillerin kaçışı devam ediyor - Son Dakika
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