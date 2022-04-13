Son Dakika | Ukrayna'dan Macron'a tepki: "Kardeş dediğin çocukları öldürmez" - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Ukrayna'dan Macron'a tepki: "Kardeş dediğin çocukları öldürmez"

13.04.2022 20:44
Son Dakika | Ukrayna'dan Macron'a tepki: "Kardeş dediğin çocukları öldürmez"

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya ve Ukrayna kardeştir" açıklamasına tepki göstererek, "Kardeş dediğin çocukları öldürmez" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya ve Ukrayna kardeştir" açıklamasına tepki göstererek, "Kardeş dediğin çocukları öldürmez" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Ruslar ve Ukraynalılar kardeştir" açıklamasına Ukrayna Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna tarihsel bir takım sebeplerle birbirine yakınlar ancak Rusya ve Ukrayna'nın kardeş olma efsanesi 2014 yılında Kırım'ın işgaliyle bozulmaya başladı" ifadelerini kullanarak, "Sözde Rusça konuşanları korumaya geldiler ama 8 yılda 14 bin Ukraynalıyı öldürdüler. Bu efsane Rusya'nın şubat ayında füze göndermeye başlamasıyla tamamen bitmiştir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına değinen Nikolenko, "Kardeş dediğin çocukları öldürmez, insanları kurşunlamaz, kadınlara tecavüz etmez ve kardeş olarak gördüğü milletin evini yıkmaz. En acımasız düşman bile savunmasız insanlara bunu yapmaz. Kardeş halk ifadesini kullanmak için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullandı.

MACRON, UKRAYNA'DA YAŞANANLARI SOYKIRIM OLARAK NİTELENDİRMEMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırım olarak nitelendirmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarını soykırım olarak nitelendirmekten çekinerek, "Bugün bu tür terimlere dikkat etmemiz gerekiyor, çünkü Ruslar ve Ukraynalılar kardeştir" demişti.

"MACRONLAŞMAK"

Ukraynalılar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u eleştirmek için yeni bir kelime türetmiş, Macron'un adından ilham alınan "Macronete"(Macronlaşmak) fiilini ortaya çıkarmıştı. Rus işgali karşısında hareketsiz kalan Fransa'yı eleştirmek için kullanılan kelime, "bir durum hakkında çok endişelenmek ancak hiçbir şey yapmamak" anlamında kullanılıyor.

(Bekir Keskin/İHA)

YORUMLAR
500
Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi gerekiyor Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi gerekiyor Macron: 'Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri yeniden düşünmesi önemli' Macron: 'Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri yeniden düşünmesi önemli'

cumhurbaşkanı, Ukrayna, Fransa, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ukrayna'dan Macron'a tepki: 'Kardeş dediğin çocukları öldürmez' - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Gültekin Uysal: Kast ettiğim kişiler, 6'lı masa etrafındaki liderler değil
19:43 ABD'de öğrencisini ölümden kurtaran öğretmen, izleyenlerin göğsünü kabarttı
19:34 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti, 5 bin 529 yeni vaka tespit edildi
19:33 Macron: Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi gerekiyor
19:02 Rus birliklerinin Ukraynalı çocuğu bağlayıp gözleri önünde annesine tecavüz ettiği iddiası gündem oldu!
18:49 Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun
18:37 Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi!
18:23 İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor!
18:01 Oyuncu Ceyhun Fersoy, Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalarla dalga geçti!
17:56 Makatına 2 kiloluk dambıl kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 20:53:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Ukrayna'dan Macron'a tepki: "Kardeş dediğin çocukları öldürmez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement