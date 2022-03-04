Ukrayna'dan memleketine dönen Türk öğrenci, zorlu yolculuğunu anlattı - Son Dakika
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Ukrayna'dan memleketine dönen Türk öğrenci, zorlu yolculuğunu anlattı

04.03.2022 10:03
Ukrayna'dan memleketine dönen Türk öğrenci, zorlu yolculuğunu anlattı

Sakarya'dan eğitim için gittiği Ukrayna'dan Rusya'nın saldırısının başlamasının ardından Türkiye'ye dönen Ömer Şentürk, yaşadıklarını anlattı.

Sakarya'dan eğitim için gittiği Ukrayna'dan Rusya'nın saldırısının başlamasının ardından Türkiye'ye dönen Ömer Şentürk, yaşadıklarını anlattı.

Şentürk, gazetecilere, saldırıların başladığı 22 Şubat'ta çok fazla bir şey hissetmediklerini söyledi.

Çatışmaların başladığı Donbas'ın, kaldığı yurdun bulunduğu Harkiv şehrine uzak olduğunu belirten Şentürk, bir sonraki gün savaşın bulundukları yere sıçradığını, panik ve kargaşa yaşandığını anlattı.

Şentürk, sabahları sürekli bomba sesleriyle uyandıklarını, sürekli sığınak ve metro istasyonlarına sığındıklarını dile getirerek, soğukkanlı olmaya gayret ettiğini fakat korkmamanın elde olmadığını kaydetti.

"Rusya'nın ağır bombardımanı nedeniyle otobüsler iptal oldu"

Tahliye sürecine ilişkin yaşadıklarını anlatan Şentürk, şöyle devam etti:

"Televizyon kanallarına çıkmayı denedik ve başarılı olduk. Dışişleri Bakanlığımızın dikkatini çekti ve Harkiv'e otobüs gönderdiler. Genelde otobüsler Ukrayna'nın batısında duruyordu. Biz ise çatışmanın yoğun yaşandığı doğu bölgesindeydik. İlk otobüs Harkiv'den kalkınca Rusya'nın ağır bombardımanı nedeniyle otobüsler iptal oldu. Bu yüzden kalma süremiz uzadı. Bakanlık, gereğini yapıyordu ama Harkiv'e otobüs ulaşamıyordu. Ukrayna'daki büyükelçiliğimiz Twitter üzerinden bir duyuru yayınladı ve tren istasyonundan tahliye yapılacağını belirtti."

Şentürk, mesajı okuyunca alışveriş için markette bulunduğunu, bombardıman başlayınca buraya sığındığını, yurda dönüp hazırlanması için gerekli zamanının olmadığını aktararak, "Sokağa çıkma yasağı başlayacaktı ve istasyon bize 8 kilometre uzaklıktaydı. Yaya olarak ulaşmak istedim, 6 kilometre yürüdükten sonra Ukrayna askerlerine denk geldim. Pasaport kontrolü yaptılar, bir süre araçta beklettiler, soru sordular ardından beni istasyona onlar yetiştirdi. Geç de olsa trene vardım ve 35 saatlik yolculukla Romanya sınırına ulaştık. Oradan da Bükreş üzerinden Türkiye'ye ulaştık." ifadelerini kullandı.

Halen Harkiv'de kalan öğrencilerin olduğunu öğrendiklerini, yurt ile istasyon arasındaki mesafenin çok olduğunu, taksi ve toplu ulaşımın bulunmadığını, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğunu aktaran Şentürk, "Bombardıman var. O korkuyla yola çıkamıyorlar. 30-40 arasında bir öğrenci grubunun kaldığını biliyoruz." dedi.

Şentürk, memleketi Karasu ilçesine ve ailesine kavuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Beni aileme kavuşturan Dışişleri Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ukrayna'dan tren kaldırmak büyük sıkıntıydı, sürekli bombalama vardı ama bunu başardılar. Bizi Ukrayna'dan ve Bükreş'ten aldırmak için 6 uçak tuttular, evimize ulaştırdılar." diye konuştu.

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Ukrayna, Türkiye, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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