Ukrayna'dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür

28.03.2022 23:04
Ukrayna'dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile yapılacak müzakerelerde yeni turun Türkiye'de düzenlenecek olmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile yapılacak müzakerelerde yeni turun Türkiye'de düzenlenecek olmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 33 gündür devam ederken, iki ülkenin heyetleri müzakerelerdeki yeni tur için Türkiye'de yarın bir araya gelecek. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştük. Barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılacak olmasından dolayı Türkiye'ye minnettarım. Türkiye'nin arabuluculuğunda bu görüşmelerin Ukrayna'ya barışı getirmesini ve güvenliğin sağlanmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

YORUMLAR
500
AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi AİÇÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Wushu Şampiyonası sona erdi Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerin bir sonraki turu Türkiye'de Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerin bir sonraki turu Türkiye'de Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri kapsamında 28-30 Mart'ta Türkiye'de buluşacak Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri kapsamında 28-30 Mart'ta Türkiye'de buluşacak

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika


Son Dakika
23:10 Asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama! MHP'li vekil, "Erdoğan ile görüştüm" dedi, ikinci zam için temmuz ayını işaret etti
23:07 TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak
23:03 Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Joachim Löw Avusturya Milli Takımı'na gidiyor
22:18 Buğdaya yüzde 22 zam geldi! Ekmek fiyatlarında da artış bekleniyor
22:17 Galatasaray adaylıklarıyla ilgili Ünal Aysal'dan dikkat çeken açıklama geldi: Camianın önde gelen isimlerinden görüşme isteği geldi
22:13 Yol verme kavgası yüzünden birbirine girdiler! D-100 karayolunu trafiğe kapattılar
22:07 Yıllar sonra olay ima! Hande Ataizi'ye tokat atan Sevda Demirel Will Smith'i paylaştı: Herkes bir gün tokat atacak
22:04 Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
21:58 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 61 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 364 yeni vaka tespit edildi
21:36 Roman Abramovich'in barış müzakerelerinde zehirlendiği iddia edildi! İletilen not Putin'i çıldırttı: Onları yok edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 23:18:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement