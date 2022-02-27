UKRAYNA'DAN OTOBÜSLERLE GETİRİLEN TÜRKLER, ANA VATANDA - Son Dakika
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UKRAYNA'DAN OTOBÜSLERLE GETİRİLEN TÜRKLER, ANA VATANDA

27.02.2022 11:51

RUSYA'nın düzenlediği askeri harekatın ardından Ukrayna'da yaşayanlar, Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ve kendi imkanlarıyla Türkiye'ye ulaşmaya devam ediyor.

RUSYA'nın düzenlediği askeri harekatın ardından Ukrayna'da yaşayanlar, Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ve kendi imkanlarıyla Türkiye'ye ulaşmaya devam ediyor. Odessa'dan tahliye edilen ve çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 248 kişi, 5 otobüsle birlikte Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

Rusya'nın harekat düzenlediği Ukrayna'da mahsur kalanların tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı, önceki gün akşam saatlerinde tahliye çalışması başlattı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği aracılığıyla kiralanan otobüslerin yanı sıra kendi imkanlarıyla yola çıkanlar, dünden itibaren Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmaya başladı. Büyükelçiliğin kiraladığı otobüslerle yola çıkan 248 kişilik ilk kafile Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Rusların bombaladığı kentlerden biri olan Odessa'dan tahliye edilen ve çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu grup, Romanya ve Bulgaristan sınırındaki yoğunluk nedeniyle saatlerce süren yolculuğun ardından ana vatana girişte büyük mutluluk yaşadı.

GELENLERİN ÇOĞUNLUĞU ÖĞRENCİ

Öğrencilerden Enes Altınkayhan, "Odessa'da eğitim görüyorduk birkaç patlama sesi duyduk, konsolosluktan haber geldi ve bizi tahliye ettiler. Teşekkür ediyoruz ülkemize. Çok fazla Türk var orada hepsinin tahliye olduğunu sanmıyorum, inşallah onlar da gelir" dedi. Yolculuklarının iyi geçtiğini söyleyen Efe Sülaş, "24 saattir yoldayız. İnşallah İstanbul'da evimize varmaya çalışıyoruz. Sınırlarda bayağı bekledik. Yollarda biraz sıkıntı çektik, uyuyamadık, herkes kendini kurtarmaya çalışıyordu ama sonunda geldik" dedi. Odessa'da çok silah sesleri duyuklarını söylen Semih Gökkaya, "Ama bizim olduğumuz bölgede çatışma yoktu. Tahliye edildik mutluyuz. En son arkadaşlarımızın da tahliye edildiğini öğrendik, onlar da yollardalar geliyorlar" diye konuştu. Savaşın çok kötü olduğunu ifade eden Batuhan Koçak ise, "Orada kalan bir sürü insan var. Allah yardımcıları olsun. Orada bir kedi sahiplenmiştim, onu da yanımda getirdim. Arkadaşım bunları sokağa bırakacaktı ben aldım sahiplendim. Niya ismi. Patlamalar vardı. Odessa'da çok duymadık ama Kiev'de bayağı çatışmalar olduğunu duyduk. Konsolosluğumuza gittik, onlar bize en iyi şekilde yardımcı oldular ve şu an buradayız, onlara çok teşekkür ederiz" dedi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda pasaport işlemleri yapılan Türklere, burada yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.(DHA)

UKRAYNA'DAN OTOBÜSLERLE GETİRİLEN TÜRKLER, ANA VATANDA
UKRAYNA'DAN OTOBÜSLERLE GETİRİLEN TÜRKLER, ANA VATANDA
UKRAYNA'DAN OTOBÜSLERLE GETİRİLEN TÜRKLER, ANA VATANDA

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Savaşın ortasından tahliye edilen ilk kafile yurda döndü! Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı Savaşın ortasından tahliye edilen ilk kafile yurda döndü! Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı UKRAYNA'DAN AYRILAN TÜRKLER, ANA VATANA ULAŞMAYA BAŞLADI UKRAYNA'DAN AYRILAN TÜRKLER, ANA VATANA ULAŞMAYA BAŞLADI

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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