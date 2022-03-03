Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı - Son Dakika
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Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı

03.03.2022 23:34
Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı

Rusya'nın saldırılarından kaçan 500 binden fazla Ukraynalı mülteci Polonya'ya sığındı.

Rusya'nın saldırılarından kaçan 500 binden fazla Ukraynalı mülteci Polonya'ya sığındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8'inci gününde devam ederken, Ukraynalı siviller Polonya sınırına gelmeye devam ediyor. Ukrayna-Polonya sınırındaki Przemysl'e gelen mülteci sayısı 500 bini aştı. Ukrayna'dan gelen trenlerin ilk durağı olan ana tren istasyonu hınca hınç Ukraynalı sığınmacılarla dolarken, sığınmacıları ilk olarak istasyon girişinde asılı "Artık güvendesiniz" yazan büyük bir pankart karşılıyor.

Ukrayna'dan kaçan mültecilerin, istasyonda temizlik ve hijyen malzemelerinden, yiyecek ve içeceklere varıncaya kadar her ihtiyaçları Polonya, STK'lar ve yardım kuruluşları tarafından karşılanıyor. GSM operatörleri de ücretsiz sim kartlar dağıtırken, mülteciler istasyondan birçok yabancı ülkeye ücretsiz olarak taşınıyor.

Ukrayna'dan tren seferlerinin düzenli olarak devam edecek olması nedeniyle kısa zamanda sığınmacı sayısının 600 bini geçmesi öngörülüyor. - VARŞOVA

Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı
Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı
Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı
Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı
Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı
Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı
Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı
Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı
Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı
Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı
Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan Polonya'ya 500 binden fazla mülteci sığındı - Son Dakika
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