Ukrayna'dan Polonya'ya yaya olarak gelen siviller, Medyka sınır kapısında kurulan çadırlarda zaruri ihtiyaçlarını gideriyorlar - Son Dakika

Sivil Toplum Kuruluşu tarafından kurulan çadır görüntüleri

Ukrayna'dan gelen siviller için hazırlanan yemek görüntüleri

Ukraynalı sivillerin beraberinde getirdikleri evcil hayvan görüntüleri

Ukraynalı sivillerden genel ve detay görüntüler Ukrayna'dan Polonya'ya yaya olarak gelen siviller, Medyka sınır kapısında kurulan çadırlarda bir süre bekletildikten sonra, otobüsler ile geçici konaklama merkezlerine götürülüyorlar. Bekletildikleri zaman içerisinde Sivil Toplum Kuruluşları'nın kurdukları çadırlardan su, gıda, giyecek ve beraberinde getirdikleri evcil hayvanlar için mama yardımı alıyorlar.