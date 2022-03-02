"Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığını devletimiz bize gösterdi" - Son Dakika

Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla karayolu ve trenle Romanya'nın başkenti Bükreş'e geçen 289 Türk vatandaşı, tahliye uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna hava sahası kapandığı için ülkede mahur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Ukrayna'dan karayolu ve trenle çıkarılan vatandaşlar önce Romanya'ya ardından da ülkenin başkenti Bükreş'e ulaştırıldı. Daha sonra Türk Hava Yolları'nın TK 3271 sefer sayılı uçağıyla saat 16.00'da İstanbul'a getirildi.

Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan yolcular tahliye sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Atalay Doğutürk, savaşın başladığı gün ilk bombalanan yerin Kiev'de ikamet ettikleri semt olduğunu söyledi.

Bu bölgenin askeri havalimanına yakın olduğu için bombalandığını belirten Doğutürk, "Benim ve ortağımın evi kullanılmaz hale geldi. Durum çok kötü ve daha da kötüleşiyor. Romanya Büyükelçisi hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendi. Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığını devletimiz bize gösterdi. Özel tren kaldırdılar, otobüs tuttular ve uçakla bizi aldılar" dedi.

Büyükelçiliğin Twitter adresinden trenin kalkacağını öğrendiklerini anlatan Doğutürk, "Öğrendiğimiz zaman tren istasyonuna gittik. 18 saat süren yolculuğun ardından Çernivitsi şehrine ulaştık. Ukrayna polisi orada uzun kuyruklara tabi tutmadan bizi Romanya'ya geçirdi. Sonra hızlı bir şekilde Bükreş'e geçtik. Orada sağ olsun Romanya Büyükelçisi karnımızı doyurdu. Sıcak karşıladılar. ve hızlı bir şekilde bugünkü uçağa bindirdiler." diye konuştu.

70 yaşındaki Şeyma Saydaş da "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, bütün dışişlerinden, bütün belediye başkanlarımızdan hepsinden bin kere Allah razı olsun. Buraya sağ salim geldik. Büyükelçilerimize çok teşekkür ediyorum. Yemekler hazırlamışlar bize.

Otobüslerle bizi alana getirdiler. Alandan da çok büyük bir Türk uçağımızla buraya geldik. Binlerce şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Gelen yolculardan Mehmet Akcan ise trenle Ukrayna'dan Romanya geçtiklerini söyledi.

Romanya sınırına geldiklerinde çok sayıda otobüsün kendilerini beklediğini anlatan Akcan, şunları kaydetti:

"Çok gururlandım. Çünkü onlarca otobüs ve Türk Kızılayı oradaydı. Başka hiçbir ülke yoktu. Orada bizi yiyeceklerle ve hoş geldinlerle karşıladılar. Oradan otobüslere bindik. Romanya'ya geldik, Bükreş'e. Biz Türkiye'ye direkt geleceğimizi düşünürken orada yine bir yemek ikramları oldu. Bizi ağırladılar, çayımızı, kahvemizi verdiler. Uçağımıza bindirdiler ve çok şükür ülkemizdeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ukrayna halkına da buradan geçmiş olsun diyoruz. Biz buraya döndük ama kalbimiz onlarla."

Lütfi Korkut da Dışişleri Bakanlığı'ndan mesaj gelince hızlıca arabasıyla tren istasyonuna gittiklerini belirterek, "Yıkım var. Korkudan herkes ağlıyor. Milyonlarca insan evlerini terk etti. İlk gün sabah 05.00'te bomba sesi ile irkildik. İki gün önce Dışişleri Bakanlığı'ndan mesaj geldi. Akşam saatlerinde tren seferi olacağı söylendi. Ona yetiştik. Gece karalığında büyük bir trenle 24 saatlik yolculuğun ardından sınıra yakın şehre geldik. Otobüslerle Romanya'ya geçtik. Oradan devletimiz uçakla bizi buraya getirdi." şeklinde konuştu.

12 tahliye seferi düzenlenecek

Alınan bilgiye göre, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türk Hava Yolları, bugün ve yarın Romanya'dan 12 tahliye seferi düzenlenmeyi planlanıyor.