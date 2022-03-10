Ukrayna'dan Rus askerlerine: "Uçağını getir 1 milyon doları al" - Son Dakika
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Ukrayna'dan Rus askerlerine: "Uçağını getir 1 milyon doları al"

10.03.2022 22:44

- Ukrayna'dan Rus askerlerine: "Uçağını getir 1 milyon doları al" Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulunarak, çalışır durumdaki savaş uçağını Ukrayna'ya teslim edenlere 1 milyon dolar para...

- Ukrayna'dan Rus askerlerine: "Uçağını getir 1 milyon doları al"

KİEV - Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulunarak, çalışır durumdaki savaş uçağını Ukrayna'ya teslim edenlere 1 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulundu. Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu. Söz konusu video klibin ardından Rus askerlerinin savaş uçaklarını ya da helikopterleri teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Ukrayna'dan Rus askerlerine: Uçağını getir 1 milyon doları al
Ukrayna'dan Rus askerlerine: Uçağını getir 1 milyon doları al
Ukrayna'dan Rus askerlerine: Uçağını getir 1 milyon doları al

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rus askerlerine: "Uçağını getir 1 milyon doları al" - Son Dakika
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