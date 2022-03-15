Ukrayna'dan Rusya ile müzakereler hakkında: "Rusya ses tonunu değiştirdi" - Son Dakika
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Ukrayna'dan Rusya ile müzakereler hakkında: "Rusya ses tonunu değiştirdi"

15.03.2022 21:51
Ukrayna'dan Rusya ile müzakereler hakkında: "Rusya ses tonunu değiştirdi"

Ukrayna Devlet Başkanlığı, müzakere masasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı olumlu manada ses tonunu değiştirdiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, müzakere masasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı olumlu manada ses tonunu değiştirdiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 20 gündür devam ederken, iki ülke arasındaki müzakereler sürüyor. Dördüncü turun geride bırakıldığı müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna tarafı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı ses tonunu olumlu yönde değiştirdiğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva yaptığı açıklamada, olumlu gelişmelerin yaşandığının sinyalini vererek, "Müzakerelerin başlangıcında Rusya bizim pozisyonumuzu anlamak istemiyordu. Pes edin silahları bırakın diyorlardı. Şimdi Rusya konuştuğu tonu değiştirdi farklı tonla bizimle konuşuyor pozisyonumuzu anlıyor. İki ülkenin devlet başkanının katılımıyla büyük ilerleme kaydedilebilir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise, "Müzakereler devam ediyor. Başlıca konular bölgedeki düzen, ateşkes ve ordunun geri çekilmesi" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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