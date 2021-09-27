Ukrayna'dan Rusya-Macaristan doğal gaz anlaşmasına tepki - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Macaristan arasındaki 15 senelik doğal gaz anlaşmasına tepki göstererek Macaristan'la planlanan hükümetlerarası ekonomik kalkınma komisyonunun 5. toplantısını erteleme kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'yı baypas eden yeni uzun vadeli kontrat nedeniyle hayal kırıklığı duyulduğu belirtildi.

Bu kararın olumlu yönde seyreden Ukrayna-Macaristan ilişkilerine zarar verdiği ifade edilen açıklamada, karar nedeniyle 29-30 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan iki ülke arasındaki hükümetler arası ekonomik kalkınma komisyonunun 5. toplantısının ertelenmesi kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın anlaşmanın Avrupa enerji mevzuatına uygunluğuna ilişkin AB Komisyonu'na başvuracağı ifade edildi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Rus enerji şirketi Gazprom ile 15 yıl doğal gaz satın alma konusunda anlaşma imzaladığını duyurmuştu.