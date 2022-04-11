Ukrayna'dan Rusya'nın "121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığı" iddiası - Son Dakika
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Ukrayna'dan Rusya'nın "121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığı" iddiası

11.04.2022 20:44
Ukrayna'dan Rusya'nın "121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığı" iddiası

BİRLEŞMİŞ Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın 121 binden fazla Ukraynalı çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığını iddia etti.

BİRLEŞMİŞ Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın 121 binden fazla Ukraynalı çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığını iddia etti.

Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukraynalı çocukları evlatlık vermek için kaçırmakla suçladı.

Rusya'nın Mariupol ve Donetsk gibi yerlerden çocukları kaçırdığını iddia eden Kyslytsya, "İşgalciler 121 binden fazla çocuğu Ukrayna dışına çıkardı." dedi.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Rusya'nın '121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığı' iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rusya'nın "121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığı" iddiası - Son Dakika
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