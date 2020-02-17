Ukrayna'dan Rusya'nın Azak Denizi'nde balıkçıları alıkoymasına tepki - Son Dakika
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Ukrayna'dan Rusya'nın Azak Denizi'nde balıkçıları alıkoymasına tepki

7 saat önce

Ukrayna, Rusya'dan, Azak Denizi'nde alıkoyduğu 4 balıkçıyı serbest bırakması ve balıkçı gemisini teslim etmesini istedi.

Ukrayna'dan Rusya'nın Azak Denizi'nde balıkçıları alıkoymasına tepki, System.String[]

Ukrayna, Rusya'dan, Azak Denizi'nde alıkoyduğu 4 balıkçıyı serbest bırakması ve balıkçı gemisini teslim etmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki geçici temsilcisinin olayla ilgili bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Rusya'nın, Azak Denizi'nde 4 Ukraynalı balıkçıyı alıkoyduğu hatırlatılan açıklamada, "Rusya'nın uluslararası yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini, taraf olduğu anlaşmalara uymasını ve 4 balıkçının alıkoyulmasıyla ilgili kapsamlı bilgi vermesini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Geçici temsilciyle yapılan görüşmede, Rus tarafından, balıkçı gemisini teslim etmesi ve balıkçıları serbest bırakması istendi." denildi.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği de anımsatılan açıklamada, Ukrayna'nın bu konudaki pozisyonunun değişmediği vurgulandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 15 Şubat'ta Azak Denizi'nde 4 Ukraynalı balıkçıyı gözaltına almıştı.

Kerç'te bulunan Rus mahkemesi de balıkçıları yasa dışı avlandıkları gerekçesiyle 10 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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