Ukrayna'dan Rusya ve Esad rejimine kınama - Son Dakika
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Ukrayna'dan Rusya ve Esad rejimine kınama

6 saat önce

İdlib'te Esad rejimi saldırılarında 33 Türk askerinin şehit olmasının ardından, Ukrayna'dan Rusya ve Esad rejimini kınama mesajı geldi.

Ukrayna'dan Rusya ve Esad rejimine kınama, System.String[]

İdlib'te Esad rejimi saldırılarında 33 Türk askerinin şehit olmasının ardından, Ukrayna'dan Rusya ve Esad rejimini kınama mesajı geldi.


İdlib'te Esad rejimin 33 Türk askerinin şehit olduğu saldırının yankıları dünya kamuoyunda devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Esad rejimi ve rejime destek veren Rusya'yı kınama mesajı yayınlandı. Yapılan açıklamada, "İdlib'de gerginliğin tırmanmasından dolayı derin endişe duyuyoruz. Esad rejimini ve onu destekleyerek, askerlerin ve sivillerin ölümüne yol açan Rusya Federasyonu'nun eylemlerini kınıyoruz" ifadelerini kullanıldı. - KİEV

Ukrayna, İdlib, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
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