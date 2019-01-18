Son Dakika Haberleri: Ukrayna'dan Rusya'ya 32 Milyar Dolarlık "Suçlama"

Ukrayna'dan Rusya'ya 32 Milyar Dolarlık "Suçlama"

1 saat önce

Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz'ın Başkanı Andrey Kobolev, Rus enerji şirketi Gazprom ile 2009'da yapılan sözleşme nedeniyle 32 milyar dolarlık kayba uğradıklarını bildirdi.

Ukrayna'dan Rusya'ya 32 Milyar Dolarlık

Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz'ın Başkanı Andrey Kobolev, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Gazprom ile Ocak 2009'da imzalanan doğal gaz ticaret sözleşmesini "son derece zararlı" olarak nitelendirdi. Gazprom ile yaptıkları sözleşmede bin metreküplük doğal gaza 450 dolar ödediklerini belirten Kobolev, "Bu rakam o dönemde Almanya için 360 dolardı. Söz konusu sözleşmeden ötürü 32 milyar dolarlık kayba uğradık." dedi.

"SİYASİ BASKI UYGULADILAR"

Tahkim davaları sayesinde kaybın daha fazla büyümediğine işaret eden Kobolev, "Rusya böylelikle Ukrayna'yı doğal gazda siyasi bir indirime esir bıraktı. Bu yöntemle Belarus, Gürcistan, Ermenistan ve Moldova'ya da siyasi baskı uyguladılar." ifadesini kullandı.

UYUŞMAZLIK NAFTOGAZ LEHİNE SONUÇLANMIŞTI

Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuş, Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek, Rus şirketten 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti. Şirketler arasındaki uyuşmazlık Naftogaz lehine sonuçlanmış, tahkim heyeti Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmetmişti.

Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönündeki kararın ardından Gazprom'un ödeme yapmaması nedeniyle şirketin bazı Avrupa ülkelerindeki varlıklarına el konulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Gazprom, Ukrayna, Dünya, Ekonomi, Güncel
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