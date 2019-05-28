Son Dakika Haberleri: Ukrayna'dan Rusya'ya diplomatik nota
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Ukrayna'dan Rusya'ya diplomatik nota

19 dakika önce

Ukrayna, Rusya'nın el koyduğu 3 askeri gemi ve 24 denizcinin ne zaman serbest bırakılacağı konusunun bir an önce aydınlığa kavuşturulmasını talep eden diplomatik nota gönderdi.

Ukrayna'dan Rusya'ya diplomatik nota, System.String[]
Ukrayna, Rusya'nın el koyduğu 3 askeri gemi ve 24 denizcinin ne zaman serbest bırakılacağı konusunun bir an önce aydınlığa kavuşturulmasını talep eden diplomatik nota gönderdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından notayla ilgili basına yapılan açıklamada, Rusya tarafından el konulan 3 gemi ve 24 denizcinin hangi tarihte ve nerede serbest bırakılacağı konusunun bir an önce aydınlığa kavuşturulmasının talep edildiği bildirildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yelena Zerkal yaptığı açıklamada, "Rusya'nın uluslararası deniz hukukuna uyması için, yabancı partnerlerimizden de Rusya'ya karşı baskılarını arttırmalarını istedik. Yaptırımların artışı ve güçlendirilmesi tüm hızıyla devam ediyor. Bu konuyla ilgili çok fazla pozisyonumuz var ve hepsini kullanacağız" dedi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Azak Denizi'nde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan sınır ihlaline yönelik çıkan çatışmanın ardından, Rusya Donanma Kuvvetleri tarafından Ukrayna menşeili gemilere ateş açılmış ve 3 gemiye 24 mürettebatla birlikte el konulmuştu. - KİEV
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:58 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Güncel
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