Son Dakika Haberleri: Ukrayna'dan Rusya'ya yaptırımları sürdürme kararı
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Ukrayna'dan Rusya'ya yaptırımları sürdürme kararı

5 saat önce

Ukrayna, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını sürdürme kararı aldı.

Ukrayna'dan Rusya'ya yaptırımları sürdürme kararı, System.String[]
Ukrayna, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını sürdürme kararı aldı.
Ukrayna Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da üretilen bazı mallarının ülkeye ithalatını yasaklayan kararnamenin süresinin 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, kararın ülkenin ulusal çıkarlarının korunması için alındığı belirtildi.
Süresi 31 Aralık 2019'da sona eren kararname, 2015'te yürürlüğe girmişti.
Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki kriz nedeniyle Kiev yönetimi, 2014'ten bu yana Moskova'ya karşı çeşitli ekonomik kısıtlamalar yürürlüğe koymuştu.
Söz konusu yaptırımlar arasında Rusya'dan doğrudan doğal gaz ithalatının durdurulması, Rus bankalarına yönelik yasaklar ve iki ülke arasındaki hava trafiğinin kısıtlanması gibi maddeler yer alıyor.
Moskova yönetimi ise 1 Kasım 2018'de yürürlüğe giren kararnameyle, 322 Ukrayna vatandaşına ve 68 Ukraynalı şirkete yönelik ekonomik kısıtlama uygulamaya başlamıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:03 Kaynak: AA
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