Son Dakika Haberleri: Ukrayna'dan Sınır Dışı Edilen Türk, Rüşvet Vermeye Çalıştı

Ukrayna'dan Sınır Dışı Edilen Türk, Rüşvet Vermeye Çalıştı

1 saat önce

Ukrayna'dan sınır dışı edilen bir Türk vatandaşı, sınır muhafızlarına rüşvet vermeye çalışırken yakalandı.

Ukrayna'dan Sınır Dışı Edilen Türk, Rüşvet Vermeye Çalıştı, System.String[]
Ukrayna'dan sınır dışı edilen bir Türk vatandaşı, sınır muhafızlarına rüşvet vermeye çalışırken yakalandı.

Ankara- Kiev hava yolcularının işlemleri sırasında, kısa süre önce Ukrayna'dan deport edilen 40 yaşındaki bir Türk vatandaşı sınır muhafızlarının dikkatini çekti. İnceleme sırasında şahıs, sınır muhafızlarına Ukrayna'ya serbestçe girebilmek için rüşvet vermeye çalıştı. Sınır muhafızlarının reddine rağmen kişi sınır muhafızlarının ofisine 150 dolar bıraktı.

Boryspil Havalimanı Emniyetinden yapılan açıklamada, yasa dışı teklifin ardından Türk vatandaşına Ukrayna'ya giriş yasağı ve ilgili kanun gereği cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:40 Kaynak: İHA

Kiev, Ukrayna, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk DJ Ümmet Özcan, Çin'de İzmir Marşı'nın Remixini Çalarak Herkesi Coşturdu Survivor 2019'un En İyisi Belli Oldu! Hikmet Tuğsuz, Zirveyi Kimseye Bırakmadı

Hastanede Güvenlik Görevlilerinin Bir Kadını Darp Ettiği İddiası Ortalığı Karıştırdı Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:20:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'dan Sınır Dışı Edilen Türk, Rüşvet Vermeye Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]