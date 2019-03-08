Ukrayna'dan Sınır Dışı Edilen Türk, Rüşvet Vermeye Çalıştı
1 saat önce
Ukrayna'dan sınır dışı edilen bir Türk vatandaşı, sınır muhafızlarına rüşvet vermeye çalışırken yakalandı.
Ukrayna
'dan sınır dışı edilen bir Türk vatandaşı, sınır muhafızlarına rüşvet vermeye çalışırken yakalandı.
Ankara- Kiev
hava yolcularının işlemleri sırasında, kısa süre önce Ukrayna'dan deport edilen 40 yaşındaki bir Türk vatandaşı sınır muhafızlarının dikkatini çekti. İnceleme sırasında şahıs, sınır muhafızlarına Ukrayna'ya serbestçe girebilmek için rüşvet vermeye çalıştı. Sınır muhafızlarının reddine rağmen kişi sınır muhafızlarının ofisine 150 dolar bıraktı.
Boryspil Havalimanı Emniyetinden yapılan açıklamada, yasa dışı teklifin ardından Türk vatandaşına Ukrayna'ya giriş yasağı ve ilgili kanun gereği cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:40 Kaynak: İHA
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